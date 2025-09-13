La Soirée des Pompiers Fruges

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Fruges organise leur soirée des pompiers

Rendez-vous le samedi 13 septembre à partir de 19h à la Salle Sagot

Repas sur réservation avant le 29 août au 07 61 61 70 69 ou 06 73 86 78 46 .

Fruges 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 61 61 70 69

