La soirée des p’tits loups Marignane
La soirée des p’tits loups Marignane samedi 30 août 2025.
La soirée des p’tits loups
Samedi 30 août 2025.
A 21h. Théâtre de verdure (balade des familles) Marignane Bouches-du-Rhône
Dernière soirée avant la rentrée avec un cinéma en plein air « Le roi lion » (2019).
Présence des mascottes Simba, Timon, Pumba et Rafiki.
Vous êtes attendus nombreux !
Théâtre de verdure (balade des familles) Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 11 11 standardmairie@ville-marignane.fr
English :
Last evening before the new school year with an open-air cinema: « The Lion King » (2019).
With mascots Simba, Timon, Pumba and Rafiki.
We look forward to seeing you there!
German :
Letzter Abend vor dem Schulbeginn mit einem Freiluftkino: « Der König der Löwen » (2019).
Anwesenheit der Maskottchen Simba, Timon, Pumba und Rafiki.
Sie werden zahlreich erwartet!
Italiano :
Ultima serata prima della nuova stagione con un cinema all’aperto: « Il Re Leone » (2019).
Con le mascotte Simba, Timon, Pumba e Rafiki.
Non vediamo l’ora di vedervi lì!
Espanol :
Última noche antes de la nueva temporada con cine al aire libre: « El Rey León » (2019).
Con las mascotas Simba, Timón, Pumba y Rafiki.
¡Esperamos verte allí!
