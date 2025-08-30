La soirée des p’tits loups Marignane

Samedi 30 août 2025.

A 21h. Théâtre de verdure (balade des familles) Marignane Bouches-du-Rhône

Dernière soirée avant la rentrée avec un cinéma en plein air « Le roi lion » (2019).

Présence des mascottes Simba, Timon, Pumba et Rafiki.

Vous êtes attendus nombreux !

Théâtre de verdure (balade des familles) Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 11 11 standardmairie@ville-marignane.fr

English :

Last evening before the new school year with an open-air cinema: « The Lion King » (2019).

With mascots Simba, Timon, Pumba and Rafiki.

We look forward to seeing you there!

German :

Letzter Abend vor dem Schulbeginn mit einem Freiluftkino: « Der König der Löwen » (2019).

Anwesenheit der Maskottchen Simba, Timon, Pumba und Rafiki.

Sie werden zahlreich erwartet!

Italiano :

Ultima serata prima della nuova stagione con un cinema all’aperto: « Il Re Leone » (2019).

Con le mascotte Simba, Timon, Pumba e Rafiki.

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Última noche antes de la nueva temporada con cine al aire libre: « El Rey León » (2019).

Con las mascotas Simba, Timón, Pumba y Rafiki.

¡Esperamos verte allí!

