La soirée d'été du Foyer rural de Maixe près du terrain de football Maixe samedi 19 juillet 2025.

près du terrain de football Salle socio-culturelle Maixe Meurthe-et-Moselle

Samedi 19 juillet 2025, 19:00

2025-07-19

Venez assister à la soirée d’été du Foyer rural de Maixe à 19h à la salle socio-culturelle.

Au menu: melon, jambon, frites, salade, fromages, dessert pour 18 euros.

Retourner le coupon réponse accompagné du règlement au foyer rural de Maixe 2 rue du Jardin Joly.Tout public

près du terrain de football Salle socio-culturelle Maixe 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 11 13 61 83 frm54370@gmail.com

English :

Join us for the Foyer Rural de Maixe’s summer evening at 7pm in the Salle Socio-Culturelle.

Menu: melon, ham, French fries, salad, cheese, dessert for 18 euros.

Return the reply coupon with payment to Foyer rural de Maixe 2 rue du Jardin Joly.

German :

Besuchen Sie den Sommerabend des Foyer rural in Maixe um 19 Uhr im soziokulturellen Saal.

Melone, Schinken, Pommes frites, Salat, Käse, Dessert für 18 Euro.

Senden Sie den Antwortcoupon zusammen mit der Zahlung an das Foyer rural de Maixe 2 rue du Jardin Joly.

Italiano :

Partecipate alla serata estiva del Foyer rural de Maixe alle 19.00 nella Salle socio-culturelle.

Il menu prevede melone, prosciutto, patatine, insalata, formaggio e dessert a 18 euro.

Restituire il coupon di risposta con il pagamento al Foyer Rural de Maixe, 2 rue du Jardin Joly.

Espanol :

Ven a la velada de verano del Foyer rural de Maixe a las 19.00 h en la Salle socio-culturelle.

En el menú: melón, jamón, patatas fritas, ensalada, queso y postre por 18 euros.

Devuelva el cupón de respuesta junto con el pago al Foyer Rural de Maixe, 2 rue du Jardin Joly.

L’événement La soirée d’été du Foyer rural de Maixe Maixe a été mis à jour le 2025-07-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS