La soirée Dînatoire et théâtrale de Thomas Volatier Musée du prieuré Jean Laronze Charolles

Musée du prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 8 EUR

Début : 2025-07-28 19:30:00

fin : 2025-08-18

2025-07-28 2025-08-18

Quand le comédien-maître conteur Thomas Volatier libère des voyelles et des consonnes pour vous livrer un pan de notre histoire, ce sont les murs qui se mettent à bouger, les pierres à battre la chamade, les courants d'air à respirer . La vie est là, elle continue, elle espère et nous ouvre les portes de notre âme que nous avions cru englouties. Alors quand il revêt le manteau de l'incroyable Prieuré et nous projette le temps d'un chapitre dans les recoins sombres et lumineux de ses parenthèses et virgules, voilà le voyage où insolite et joyeuseté sont les meneurs de jeu. Pour grands et petits (à partir de 7ans)!

Spectacle dînatoire et buffet froid compris dans le tarif.

Réservation sur paiement avant le 27/07 et le 17/07 .

Musée du prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74

