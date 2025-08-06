La Soirée du Gardian Domaine de Méjanes Arles

La Soirée du Gardian Domaine de Méjanes Arles mercredi 6 août 2025.

La Soirée du Gardian

Mercredi 6 août 2025 de 17h30 à 20h30.

Merci de vous présenter entre 17h00 et 17h15 à l’accueil de la promenade à cheval.

Mercredi 13 août 2025 de 17h30 à 20h30.

Merci de vous présenter entre 17h00 et 17h15 à l’accueil de la promenade à cheval.

Mercredi 20 août 2025 de 17h30 à 20h30.

Merci de vous présenter entre 17h00 et 17h15 à l’accueil de la promenade à cheval.

Mercredi 27 août 2025 de 17h30 à 20h30.

Merci de vous présenter entre 17h00 et 17h15 à l’accueil de la promenade à cheval. Domaine de Méjanes D37 Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06 17:30:00

fin : 2025-08-20 20:30:00

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Visite de la manade en remorque tractée commentée par le manadier, suivie d’un tour en train et d’une présentation du Costume d’Arlésienne et des produits locaux

En totale immersion au coeur des terres du Domaine de Méjanes, venez découvrir la Manade aux cotés du manadier. Il vous emmènera le temps d’une soirée au milieu de son troupeau pour vous présenter les spécificités de l’élevage des taureaux et des chevaux en Camargue. Nous vous proposons de vivre un peu de la culture Camarguaise avec cette visite de 2 heures30 environ qui plaira aux petits comme aux grands.

Au programme, à 17h30 promenade dans le Petit Train de Méjanes, puis visite de la Manade en remorque tractée. Pour terminer, assistez à la présentation du costume d’Arlésienne et des produits du terroir au kiosque face aux arènes. Les animations se terminent vers 20h00/20h30 .

Domaine de Méjanes D37 Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 62 camargue@mejanes.fr

English :

Visit to the manade in a towed trailer with commentary by the manadier, followed by a train ride and a presentation of the Arlésienne Costume and local products

German :

Besuch der Manade in einem gezogenen Anhänger, der vom Manadier kommentiert wird, gefolgt von einer Zugfahrt und einer Präsentation der Tracht der Arlésienne und lokaler Produkte.

Italiano :

Visita alla manade in un rimorchio trainato, con commento del manadier, seguita da un viaggio in treno e da una presentazione del costume arlésienne e dei prodotti locali.

Espanol :

Visita a la manada en remolque, comentada por el manadero, seguida de un viaje en tren y de una presentación del traje arlesiano y de los productos locales.

L’événement La Soirée du Gardian Arles a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme d’Arles