La soirée du Gospel Abbeville

La soirée du Gospel

Rue du Saint-Sépulcre Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

NICOLE SLACK JONES & THE SOUL SISTERS + Special guest LAURA SÉNERON

Après une tournée triomphale, la voix d’or “from New Orleans”, Nicole Slack Jones, revient avec un nouveau spectacle pour une tournée-événement grandiose spécial Noël , entre Gospel, Soul Music et émotions pures, authentiques ! À ses côtés, la talentueuse Laura Séneron en invitée spéciale, et ses irrésistibles Soul Sisters pour un concert vibrant, puissant… et inoubliable !

Imaginez un instant l’énergie, les voix, la ferveur… Ce concert va littéralement vous donner des frissons et vous faire vivre l’effet “WOW” du Gospel et de la Soul Music dans toute sa splendeur !

Icône incontestée du Gospel et de la Soul, Nicole Slack Jones a illuminé cette année les ouvertures des deux matchs NBA à Paris, devant plus de 500 millions de téléspectateurs à travers le monde et à clôturer, en apothéose, le légendaire Festival “Jazz à Juan”. Au fil de sa carrière, Nicole Slack Jones a eu l’honneur de partager la scène avec les plus grands Lionel Richie, Stevie Wonder, Fats Domino, Percy Sledge, Zucchero, Aloe Blacc, Byron Cage, Earth Wind & Fire, Raymond Myles, Rhoda Scott, et bien d’autres encore.

Pour cette soirée d’exception, Nicole Slack Jones a choisi d’inviter une artiste au talent lumineux Laura Séneron, pour une performance unique et inspirante.

Nouvelle voix du Gospel contemporain, Laura a grandi le cœur bercé par cette musique de l’âme. Dès l’âge de 16 ans, elle faisait déjà rayonner sa passion en dirigeant sa première chorale. Son parcours est une véritable ascension des scènes du Mass Choir Total Praise aux côtés de Kirk Franklin, à la comédie musicale Le Roi Lion, jusqu’à une tournée nationale avec Glorious. Aujourd’hui, Laura fait vibrer les cœurs par son énergie et sa grâce, que ce soit sur scène ou à la tête de la fameuse chorale Martin Luther King (MLK) en Île-de-France.

Quand Nicole Slack Jones & The Soul Sisters et Laura Séneron unissent leurs voix, c’est une véritable communion musicale qui s’installe, surtout dans le cadre majestueux d’une église. Leurs voix exceptionnelles feront résonner en vous une énergie nouvelle et irrésistible — il ne serait pas étonnant que vous vous leviez, le sourire aux lèvres, pour laisser échapper un “Hallelujah !” rempli d’émotions.

Ce concert s’annonce comme une véritable célébration de la musique et de la joie de vivre — un moment magique pour clore l’année en beauté ! Attendez-vous à une atmosphère de Noël, de partage et d’émotion, où la musique unit, élève et transporte.

Si vous aimez le Gospel, la Soul et les grandes émotions musicales, ce rendez-vous est pour vous !

Rue du Saint-Sépulcre Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 6 75 00 78 04 contact@lasoireedugospel.com

English :

NICOLE SLACK JONES & THE SOUL SISTERS + Special guest LAURA SÉNERON

After a triumphant tour, the golden voice ?from New Orleans?, Nicole Slack Jones, returns with a new show for a grandiose Christmas special tour-event, between Gospel, Soul Music and pure, authentic emotions! She is joined by special guest Laura Séneron and her irresistible Soul Sisters for a vibrant, powerful? and unforgettable concert!

Just imagine the energy, the voices, the fervor? This concert will literally send shivers down your spine, and let you experience the ?WOW? effect of Gospel and Soul Music in all its splendor!

An undisputed icon of Gospel and Soul music, Nicole Slack Jones lit up the openings of two NBA games in Paris this year, in front of over 500 million television viewers worldwide, and closed the legendary Jazz à Juan Festival in style. Over the course of her career, Nicole Slack Jones has had the honor of sharing the stage with some of the greats: Lionel Richie, Stevie Wonder, Fats Domino, Percy Sledge, Zucchero, Aloe Blacc, Byron Cage, Earth Wind & Fire, Raymond Myles, Rhoda Scott, and many others.

For this exceptional evening, Nicole Slack Jones has chosen to invite an artist of luminous talent: Laura Séneron, for a unique and inspiring performance.

A new voice of contemporary Gospel, Laura grew up with her heart lulled by this music of the soul. By the age of 16, she was already spreading her passion by directing her first choir. Her career has taken her from the stages of the Mass Choir Total Praise alongside Kirk Franklin, to the musical The Lion King, to a national tour with Glorious. Today, Laura stirs hearts with her energy and grace, whether on stage or at the head of the famous Martin Luther King (MLK) choir in the Paris region.

When Nicole Slack Jones & The Soul Sisters and Laura Séneron unite their voices, a true musical communion is created, especially in the majestic setting of a church. Their exceptional voices will give you a new, irresistible energy? it’s not surprising that you’ll stand up with a smile on your face and let out an emotional ?Hallelujah!

This concert promises to be a true celebration of music and joie de vivre? a magical moment to close the year in style! Expect an atmosphere of Christmas, sharing and emotion, where music unites, uplifts and transports.

If you love gospel, soul and great musical emotions, this is the event for you!

German :

NICOLE SLACK JONES & THE SOUL SISTERS + Special Guest LAURA SÉNERON

Nach einer triumphalen Tournee kehrt die goldene Stimme ?from New Orleans?, Nicole Slack Jones, mit einer neuen Show für ein grandioses Tournee-Event speziell für Weihnachten zurück, zwischen Gospel, Soul Music und reinen, authentischen Emotionen! An ihrer Seite die talentierte Laura Séneron als Spezialgast und ihre unwiderstehlichen Soul Sisters für ein vibrierendes, kraftvolles und unvergessliches Konzert!

Stellen Sie sich einen Moment lang die Energie, die Stimmen, die Inbrunst vor? Dieses Konzert wird Ihnen buchstäblich einen Schauer über den Rücken jagen und Sie den WOW-Effekt von Gospel und Soul Music in seiner ganzen Pracht erleben lassen!

Nicole Slack Jones, die unbestrittene Ikone der Gospel- und Soulmusik, hat in diesem Jahr die beiden NBA-Spiele in Paris vor über 500 Millionen Fernsehzuschauern weltweit eröffnet und das legendäre Festival Jazz à Juan mit einem krönenden Abschluss beendet. Im Laufe ihrer Karriere hatte Nicole Slack Jones die Ehre, mit Größen wie Lionel Richie, Stevie Wonder, Fats Domino, Percy Sledge, Zucchero, Aloe Blacc, Byron Cage, Earth Wind & Fire, Raymond Myles, Rhoda Scott und vielen anderen auf der Bühne zu stehen.

Für diesen außergewöhnlichen Abend hat Nicole Slack Jones eine Künstlerin mit einem leuchtenden Talent eingeladen: Laura Séneron, für eine einzigartige und inspirierende Performance.

Laura ist eine neue Stimme des zeitgenössischen Gospels und wuchs mit der Musik der Seele im Herzen auf. Bereits im Alter von 16 Jahren leitete sie ihren ersten Chor und brachte ihre Leidenschaft zum Ausdruck. Ihr Weg führte sie von der Bühne des Mass Choir Total Praise an der Seite von Kirk Franklin über das Musical Der König der Löwen bis hin zu einer nationalen Tournee mit Glorious. Heute begeistert Laura mit ihrer Energie und Anmut die Herzen der Menschen, sei es auf der Bühne oder als Leiterin des berühmten Martin-Luther-King-Chores (MLK) in der Region Île-de-France.

Wenn Nicole Slack Jones & The Soul Sisters und Laura Séneron ihre Stimmen vereinen, entsteht eine wahre musikalische Gemeinschaft, vor allem in der majestätischen Umgebung einer Kirche. Ihre außergewöhnlichen Stimmen werden eine neue und unwiderstehliche Energie in Ihnen zum Klingen bringen ? es wäre nicht verwunderlich, wenn Sie mit einem Lächeln auf den Lippen aufstehen und ein emotionales ?Hallelujah! ausstoßen würden.

Dieses Konzert ist ein wahres Fest der Musik und der Lebensfreude ein magischer Moment, um das Jahr zu beenden! Freuen Sie sich auf eine weihnachtliche, gemeinsame und emotionale Atmosphäre, in der die Musik verbindet, erhebt und mitreißt.

Wenn Sie Gospel, Soul und große musikalische Emotionen lieben, dann ist dieses Treffen genau das Richtige für Sie!

Italiano :

NICOLE SLACK JONES & THE SOUL SISTERS + ospite speciale LAURA SÉNERON

Dopo un tour trionfale, la voce d’oro di New Orleans, Nicole Slack Jones, torna con un nuovo spettacolo per un grandioso tour-evento Christmas special , che unisce Gospel, Soul Music ed emozioni pure e autentiche! A lei si uniranno la talentuosa Laura Séneron come ospite speciale e le sue irresistibili Soul Sisters per un concerto vibrante, potente e indimenticabile!

Immaginate l’energia, le voci, il fervore? Questo concerto vi farà letteralmente venire i brividi e vi farà provare l’effetto WOW della musica Gospel e Soul in tutto il suo splendore!

Icona indiscussa della musica Gospel e Soul, Nicole Slack Jones quest’anno ha illuminato le aperture delle due partite dell’NBA a Parigi, davanti a più di 500 milioni di telespettatori in tutto il mondo, e ha chiuso in bellezza il leggendario Jazz à Juan Festival. Nel corso della sua carriera, Nicole Slack Jones ha avuto l’onore di condividere il palco con alcuni dei più grandi nomi: Lionel Richie, Stevie Wonder, Fats Domino, Percy Sledge, Zucchero, Aloe Blacc, Byron Cage, Earth Wind & Fire, Raymond Myles, Rhoda Scott e molti altri.

Per questa serata eccezionale, Nicole Slack Jones ha scelto di invitare un’artista dal talento luminoso: Laura Séneron, per una performance unica e stimolante.

Nuova voce della musica gospel contemporanea, Laura è cresciuta con il cuore cullato da questa musica dell’anima. All’età di 16 anni, già diffondeva la sua passione dirigendo il suo primo coro. La sua carriera l’ha portata dai palcoscenici del Mass Choir Total Praise al fianco di Kirk Franklin, al musical The Lion King, a una tournée nazionale con Glorious. Oggi, Laura scuote i cuori con la sua energia e la sua grazia, sia sul palcoscenico che alla guida del famoso coro Martin Luther King (MLK) nella regione di Parigi.

Quando Nicole Slack Jones & The Soul Sisters e Laura Séneron uniscono le loro voci, si crea una vera comunione musicale, soprattutto nella maestosa cornice di una chiesa. Le loro voci eccezionali vi daranno una nuova, irresistibile energia: non c’è da stupirsi se vi alzerete in piedi, sorridendo, e vi lascerete andare a un emozionante Alleluia!

Questo concerto promette di essere una vera e propria celebrazione della musica e della gioia di vivere, un momento magico per chiudere l’anno in bellezza! Aspettatevi un’atmosfera natalizia di condivisione e di emozione, dove la musica unisce, eleva e trasporta.

Se amate il gospel, il soul e le grandi emozioni musicali, questo è l’evento che fa per voi!

Espanol :

NICOLE SLACK JONES & THE SOUL SISTERS + Invitada especial LAURA SÉNERON

Tras una gira triunfal, la voz de oro de Nueva Orleans, Nicole Slack Jones, regresa con un nuevo espectáculo para una grandiosa gira-evento especial de Navidad , que combina gospel, música soul y emociones puras y auténticas Estará acompañada por la talentosa Laura Séneron como invitada especial, y sus irresistibles Soul Sisters para un concierto vibrante, poderoso… ¡e inolvidable!

Imagínese la energía, las voces, el fervor? Este concierto le provocará literalmente escalofríos y le permitirá experimentar el efecto WOW de la música Gospel y Soul en todo su esplendor

Icono indiscutible de la música Gospel y Soul, Nicole Slack Jones iluminó este año las inauguraciones de los dos partidos de la NBA en París, ante más de 500 millones de telespectadores de todo el mundo, y clausuró por todo lo alto el legendario Festival Jazz à Juan. A lo largo de su carrera, Nicole Slack Jones ha tenido el honor de compartir escenario con algunos de los más grandes nombres: Lionel Richie, Stevie Wonder, Fats Domino, Percy Sledge, Zucchero, Aloe Blacc, Byron Cage, Earth Wind & Fire, Raymond Myles, Rhoda Scott, y muchos otros.

Para esta velada excepcional, Nicole Slack Jones ha elegido invitar a una artista de talento luminoso: Laura Séneron, para una actuación única e inspiradora.

Nueva voz de la música Gospel contemporánea, Laura creció con el corazón arrullado por esta música del alma. A los 16 años, ya difundía su pasión dirigiendo su primer coro. Su carrera la ha llevado desde los escenarios del Mass Choir Total Praise junto a Kirk Franklin, hasta el musical El Rey León, pasando por una gira nacional con Glorious. Hoy en día, Laura agita los corazones con su energía y su gracia, ya sea sobre el escenario o al frente del famoso coro Martin Luther King (MLK) de la región parisina.

Cuando Nicole Slack Jones & The Soul Sisters y Laura Séneron unen sus voces, se crea una verdadera comunión musical, especialmente en el majestuoso marco de una iglesia. Sus excepcionales voces le infundirán una energía nueva e irresistible… no es de extrañar que se ponga de pie, sonriente, y suelte un emocionado ¡Aleluya!

Este concierto promete ser una auténtica celebración de la música y la alegría de vivir… ¡un momento mágico para despedir el año por todo lo alto! Le espera un ambiente navideño de convivencia y emoción, en el que la música une, eleva y transporta.

Si le gusta el gospel, el soul y las grandes emociones musicales, ¡este es su evento!

