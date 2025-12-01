LA SOIRÉE DU GOSPEL Eglise du Sacré-Coeur Dijon

LA SOIRÉE DU GOSPEL

Eglise du Sacré-Coeur 2 Rue Corneille Dijon Côte-d’Or

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Après une tournée triomphale, la voix d’or “from New Orleans”, Nicole Slack Jones, revient avec un nouveau spectacle pour une tournée-événement grandiose “spécial Noël”, entre Gospel, Soul Music et émotions pures, authentiques ! À ses côtés, les irrésistibles Soul Sisters pour un concert vibrant, puissant… et inoubliable !

Imaginez un instant l’énergie, les voix, la ferveur… Ce concert va littéralement vous donner des frissons et vous faire vivre l’effet “WOW” du Gospel et de la Soul Music dans toute sa splendeur !

Icône incontestée du Gospel et de la Soul, Nicole Slack Jones a illuminé cette année les ouvertures des deux matchs NBA à Paris, devant plus de 500 millions de téléspectateurs à travers le monde et à clôturer, en apothéose, le légendaire Festival “Jazz à Juan”. Au fil de sa carrière, Nicole Slack Jones a eu l’honneur de partager la scène avec les plus grands Lionel Richie, Stevie Wonder, Fats Domino, Percy Sledge, Zucchero, Aloe Blacc, Byron Cage, Earth Wind & Fire, Raymond Myles, Rhoda Scott, et bien d’autres encore.

Quand Nicole Slack Jones & The Soul Sisters unissent leurs voix, c’est une véritable communion musicale qui s’installe, surtout dans le cadre majestueux d’une église. Leurs voix exceptionnelles feront résonner en vous une énergie nouvelle et irrésistible — il ne serait pas étonnant que vous vous leviez, le sourire aux lèvres, pour laisser échapper un “Hallelujah !” rempli d’émotions.

Ce concert s’annonce comme une véritable célébration de la musique et de la joie de vivre — un moment magique pour clore l’année en beauté ! Attendez-vous à une atmosphère de Noël, de partage et d’émotion, où la musique unit, élève et transporte.

Si vous aimez le Gospel, la Soul et les grandes émotions musicales, ce rendez-vous est pour vous ! .

Eglise du Sacré-Coeur 2 Rue Corneille Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté media@lasoireedugospel.com

English : LA SOIRÉE DU GOSPEL

German : LA SOIRÉE DU GOSPEL

Italiano :

Espanol :

L’événement LA SOIRÉE DU GOSPEL Dijon a été mis à jour le 2025-10-24 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès