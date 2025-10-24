LA SOIREE DU GOSPEL – EGLISE NOTRE DAME DE BON VOYAGE Cannes

LA SOIREE DU GOSPEL Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

?? Après une tournée triomphale, la voix d’or “from New Orleans”, Nicole Slack Jones, revient avec un nouveau show pour une tournée-événement grandiose, entre Gospel, Soul Music et émotions pures, authentiques ! À ses côtés, la talentueuse Laura Séneron en invitée spéciale, et ses irrésistibles Soul Sisters pour un spectacle vibrant, puissant… et inoubliable !Imaginez un instant l’énergie, les voix, la ferveur… Ce concert va littéralement vous donner des frissons et vous faire vivre l’effet “WOW” du Gospel et de la Soul Music dans toute sa splendeur !?? Icône incontestée du Gospel et de la Soul, Nicole Slack Jones a illuminé cette année les ouvertures des deux matchs NBA à Paris, devant plus de 500 millions de téléspectateurs à travers le monde et à clôturer, en apothéose, le légendaire Festival “Jazz à Juan”. Au fil de sa carrière, Nicole Slack Jones a eu l’honneur de partager la scène avec les plus grands : Lionel Richie, Stevie Wonder, Fats Domino, Percy Sledge, Zucchero, Aloe Blacc, Byron Cage, Earth Wind & Fire, Raymond Myles, Rhoda Scott, et bien d’autres encore.?? Pour cette soirée d’exception, Nicole Slack Jones a choisi d’inviter une artiste au talent lumineux : Laura Séneron, pour une performance unique et inspirante.Nouvelle voix du Gospel contemporain, Laura a grandi le cœur bercé par cette musique de l’âme. Dès l’âge de 16 ans, elle faisait déjà rayonner sa passion en dirigeant sa première chorale. Son parcours est une véritable ascension : des scènes du Mass Choir Total Praise aux côtés de Kirk Franklin, à la comédie musicale Le Roi Lion, jusqu’à une tournée nationale avec Glorious. Aujourd’hui, Laura fait vibrer les cœurs par son énergie et sa grâce, que ce soit sur scène ou à la tête de la fameuse chorale Martin Luther King (MLK) en Île-de-France. Quand Nicole Slack Jones & The Soul Sisters et Laura Séneron unissent leurs voix, c’est une véritable communion musicale qui s’installe, surtout dans le cadre majestueux d’une église. Leurs voix exceptionnelles feront résonner en vous une énergie nouvelle et irrésistible — il ne serait pas étonnant que vous vous leviez, le sourire aux lèvres, pour laisser échapper un “Hallelujah !” rempli d’émotions.?? Ce concert s’annonce comme une véritable célébration de la musique et de la joie de vivre — un moment magique pour clore l’année en beauté ! Attendez-vous à une atmosphère de Noël, de partage et d’émotion, où la musique unit, élève et transporte.Si vous aimez le Gospel, la Soul et les grandes émotions musicales, ce rendez-vous est pour vous !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

EGLISE NOTRE DAME DE BON VOYAGE 2 RUE NOTRE DAME 06400 Cannes 06