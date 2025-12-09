La soirée du rire Saint-Dizier

La soirée du rire

Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Tout public

La Soirée du Rire est un concours d’humour rassemblant 15 humoristes émergents qui disposent de 5 minutes chacun pour séduire le public et déclencher les rires. Ce spectacle met en lumière de nouveaux talents du stand-up, du one-man-show et du sketch, issus du Grand Est et d’ailleurs. Devant un jury d’experts, les candidats se confrontent au public et tentent de décrocher une opportunité unique se produire sur la scène du prestigieux Fridge Comedy Club à Paris, fondé par Kev Adams. .

Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

