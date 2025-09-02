La Soirée du Rire Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier

La Soirée du Rire Vendredi 30 janvier 2026, 20h30 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-30T20:30:00 – 2026-01-30T23:00:00

Fin : 2026-01-30T20:30:00 – 2026-01-30T23:00:00

La Soirée du Rire est un concours d’humour rassemblant 15 humoristes émergents qui disposent de 5 minutes chacun pour séduire le public et déclencher les rires. Ce spectacle met en lumière de nouveaux talents du stand-up, du one-man-show et du sketch, issus du Grand Est et d’ailleurs. Devant un jury d’experts, les candidats se confrontent au public et tentent de décrocher une opportunité unique : se produire sur la scène du prestigieux Fridge Comedy Club à Paris, fondé par Kev Adams.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.SaintDizier/;https://www.instagram.com/theatrestdizier/;https://www.twitter.com/theatrestdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}, {« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr/billetterie/ »}] Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, le théâtre de Saint-Dizier a connu une profonde mise aux normes et rénovation sans rien perdre de son cachet de petit théâtre à l’italienne. Il s’inscrit dans le style en vogue sous le Second Empire depuis la construction de l’Opéra Garnier. Restauré en 2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d’antan et développé une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu.

La salle compte 334 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, l’opérette et l’opéra-comique.

Des oeuvres magistrales et historiques dans un lieu qui l’est tout autant, le théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence !

A noter : il est possible de louer le théâtre de Saint-Dizier.

15 humoristes, 5 minutes chacun pour convaincre et déclencher les rires dans ce concours de stand-up dédié aux nouveaux talents de l’humour. Saison Culturelle