La Soirée du Vigneron Maison de la Truffe et du Vin du Luberon Ménerbes

La Soirée du Vigneron

Maison de la Truffe et du Vin du Luberon 43 Place de l’Horloge Ménerbes Vaucluse

Début : Jeudi 2025-08-07 18:45:00

fin : 2025-08-14 22:00:00

2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21

Dégustation des vins des domaines du Luberon suivie d’un dîner en trois étapes.

Wine tasting from Luberon vineyards, followed by a three-course menu.

Maison de la Truffe et du Vin du Luberon 43 Place de l’Horloge Ménerbes 84560 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 72 24 94 contact@maisontruffevinluberon.fr

English :

German :

Weinprobe mit Weinen aus den Weingütern des Luberon, gefolgt von einem Abendessen in drei Etappen.

Italiano :

Degustazione di vini dei vigneti del Luberon, seguita da un menu di tre portate.

Espanol :

Degustación de vinos de los viñedos de Luberon, seguida de un menú de tres platos.

