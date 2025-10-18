La soirée ensorcelée [Cycle Ta mère la sorcière] Médiathèque Quimperlé

La soirée ensorcelée [Cycle Ta mère la sorcière] Médiathèque Quimperlé samedi 18 octobre 2025.

La soirée ensorcelée [Cycle Ta mère la sorcière]

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Début : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Quimperlé Communauté lance un cycle d’événements engagés, artistiques et féministes autour de la figure aussi effrayante que fascinante de la sorcière. D’hier à aujourd’hui, du mythe à la réalité, l’événement s’attache à travers ce personnage fort à questionner notre histoire et ses résonances actuelles, à interroger la place des femmes dans la société.

La soirée ensorcelée, soirée déguisée

Petits et grands venez déguisés pour une séance de lecture d’albums autour de la sorcière et de la magie.

En famille, dès 4 ans. .

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 35 17 30

