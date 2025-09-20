La Soirée Épicure Abbaye de Fontfroide Narbonne

La Soirée Épicure Samedi 20 septembre, 19h30 Abbaye de Fontfroide Aude

Adulte : 49€. Réservation obligatoire.

À l’heure des vendanges et des premières cuvées, le restaurant de Fontfroide vous convie à l’ultime Soirée Épicure. Une soirée placée sous le signe de la convivialité et du raffinement, où les vins d’exception rencontrent des bouchées gastronomiques concoctées par Yohan Renard, Chef du Restaurant de Fontfroide, pour sublimer chaque accord. Le Trio Michel Mulleras apportera une touche jazz élégante à cette expérience sensorielle unique.

Une soirée pour célébrer les plaisirs du vin, explorer la richesse des saveurs et partager un moment inoubliable dans un cadre d’exception.

Abbaye de Fontfroide Abbaye de Fontfroide – D 613, Narbonne, Aude, Occitanie Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468451108 http://www.fontfroide.com [{« type »: « link », « value »: « https://fontfroide.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Fondée à la fin du XIe siècle à la suite d’une donation des comtes de Narbonne, l’abbaye est placée sous la dépendance de l’abbaye de Grandselve à Toulouse dès 1143 ; elle devient cistercienne en 1146. Dès le XVe siècle, l’abbaye devient une simple commende, puis au XVIIe siècle elle n’est plus qu’un bénéfice au profit de l’évêque de Perpignan. Vendue comme bien national à la Révolution, cette abbaye, largement reconstruite aux XVIIe et XVIIIe siècles, subit quelques destructions. A nouveau occupée par des religieux, les bernardins, qui seront expulsés en 1901, elle sera acquise par Gustave Fayet en 1908. Celui-ci s’attache à la remise en valeur de l’abbaye : cloître dès 1908, puis ensemble de l’abbaye dès 1910. Cet ancien monastère cistercien viticole avec cloître voûté, héberge un restaurant et propose des concerts réguliers. A 9 ou A 61, sortie 38 Narbonne-sud, D 6113 direction Lézignan-Corbières et D 613 Fontfroide. Parking, Animaux non admis.

© Abbaye de Fontfroide