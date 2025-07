LA SOIREE GUINGUETTE DE TREMOINE RASIGUERES Rasiguères

vendredi 22 août 2025.

LA SOIREE GUINGUETTE DE TREMOINE RASIGUERES

5 Avenue de Caramany Rasiguères Pyrénées-Orientales

19:00:00

2025-08-22

Le vendredi 22 aout à partir de 19h00, rejoignez les Vignerons de Trémoine pour une soirée guinguette inoubliable !

– Entrée 5€ (entrée + verre + une dégustation), stand de restauration sur place. Les tickets de dégustation et de restauration seront disponible en vente à l’accueil !

– Réservation obligatoire avant le 20 août 2025 par téléphone, par mail ou depuis notre site internet

5 Avenue de Caramany Rasiguères 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 11 82 contact@tremoine.com

English :

On Friday August 22nd from 7:00 pm, join the Vignerons de Trémoine for an unforgettable guinguette evening!

– Admission: 5? (admission + glass + one tasting), food stand on site. Tickets for tasting and food will be on sale at reception!

– Reservations required by August 20, 2025, by phone, e-mail or via our website

German :

Am Freitag, den 22. August ab 19 Uhr können Sie mit den Vignerons de Trémoine einen unvergesslichen Guinguette-Abend verbringen!

– Eintritt: 5? (Eintritt + Glas + eine Kostprobe), Essensstand vor Ort. Die Eintrittskarten für die Weinprobe und das Restaurant sind am Empfang erhältlich!

– Reservierungen sind bis zum 20. August 2025 per Telefon, E-Mail oder auf unserer Website erforderlich

Italiano :

Venerdì 22 agosto dalle 19.00, unitevi ai Vignerons de Trémoine per un’indimenticabile serata di guinguette!

– Ingresso: 5 euro (ingresso + bicchiere + una degustazione), stand gastronomico in loco. I biglietti per la degustazione e il cibo saranno in vendita alla reception!

– Prenotazione obbligatoria entro il 20 agosto 2025 per telefono, e-mail o tramite il nostro sito web

Espanol :

El viernes 22 de agosto a partir de las 19.00 h, únase a los Vignerons de Trémoine para disfrutar de una inolvidable velada guinguette

– Entrada: 5 euros (entrada + copa + una degustación), puesto de comida in situ. ¡Los tickets para la degustación y la comida estarán a la venta en la recepción!

– Reserva obligatoria antes del 20 de agosto de 2025 por teléfono, correo electrónico o a través de nuestra página web

