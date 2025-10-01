La Soirée Littéraire 2025 Médiathèque L’Alpha Angoulême

La Soirée Littéraire 2025 Médiathèque L’Alpha Angoulême mercredi 1 octobre 2025.

La Soirée Littéraire 2025

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : 2025-10-01 18:00:00

fin : 2025-10-01 19:30:00

2025-10-01

Les bibliothécaires et les libraires de la ville d’Angoulême (Cosmopolite, Lilosimages, librairie de la Cité, L’Autre librairie, Manga Kat), vous présenteront leurs coups de coeur, repérés parmi les très nombreuses parutions de la rentrée littéraire.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Angoulême?s librarians and booksellers (Cosmopolite, Lilosimages, librairie de la Cité, L?Autre librairie, Manga Kat) will be presenting their favorites from among the many new literary releases.

German :

Die Bibliothekare und Buchhändler der Stadt Angoulême (Cosmopolite, Lilosimages, librairie de la Cité, L’Autre librairie, Manga Kat) stellen Ihnen ihre Favoriten vor, die sie unter den zahlreichen Neuerscheinungen des literarischen Herbstes ausgewählt haben.

Italiano :

I bibliotecari e i librai di Angoulême (Cosmopolite, Lilosimages, librairie de la Cité, L’Autre librairie, Manga Kat) presenteranno i loro preferiti tra le numerose novità letterarie.

Espanol :

Los bibliotecarios y libreros de Angulema (Cosmopolite, Lilosimages, librairie de la Cité, L’Autre librairie, Manga Kat) presentarán sus favoritos entre las numerosas novedades literarias.

