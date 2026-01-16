La soirée Lolita le 31 janvier 2026 à La Machine du Moulin Rouge La Machine du Moulin Rouge Paris

Au programme : Les hits club que tu connais par cœur d’hier à aujourd’hui.Un line-up iconique.

La Machine du Moulin Rouge en fusion.

Une soirée sans pause pensée pour danser fort, longtemps, ensemble.

YELLE (ELECTROCLASH DJ SET)

TONY ZOLA (LIVE)

ANDREI OLARIU

KHAL ALI

MAMI WATTA

OUAIS DAVID

SO LOIC

Samedi 31 janvier 2026, Lolita débarque en talons hauts à La Machine du Moulin Rouge avec un dj set de Yelle !

Le samedi 31 janvier 2026

de 23h30 à 06h00

payant

De 14 à 19 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/lolita/ https://fb.me/e/9FGcnI0Zq https://fb.me/e/9FGcnI0Zq



