La soirée Lolita le 31 janvier 2026 à La Machine du Moulin Rouge La Machine du Moulin Rouge Paris
La soirée Lolita le 31 janvier 2026 à La Machine du Moulin Rouge La Machine du Moulin Rouge Paris samedi 31 janvier 2026.
Au programme : Les hits club que tu connais par cœur d’hier à aujourd’hui.Un line-up iconique.
La Machine du Moulin Rouge en fusion.
Une soirée sans pause pensée pour danser fort, longtemps, ensemble.
YELLE (ELECTROCLASH DJ SET)
TONY ZOLA (LIVE)
ANDREI OLARIU
KHAL ALI
MAMI WATTA
OUAIS DAVID
SO LOIC
Samedi 31 janvier 2026, Lolita débarque en talons hauts à La Machine du Moulin Rouge avec un dj set de Yelle !
Le samedi 31 janvier 2026
de 23h30 à 06h00
payant
De 14 à 19 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-01T00:30:00+01:00
fin : 2026-02-01T07:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-31T23:30:00+02:00_2026-01-31T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/lolita/ https://fb.me/e/9FGcnI0Zq https://fb.me/e/9FGcnI0Zq
Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et trouvez le meilleur itinéraire