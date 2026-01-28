La soirée signature Quartiers Rouges de retour à La Machine le vendredi 27 février ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Quartiers Rouges le vendredi 27 février 2026 avec Lechuga Zafiro, GLITTER55 et Fatale Furylax !

Le vendredi 27 février, Quartiers Rouges, la soirée signature de La Machine du Moulin Rouge, revient avec une édition pensée comme une traversée nocturne, libre et sans formatage. Une nuit dédiée aux esthétiques club contemporaines, radicales et hors cadres.

Avec Lechuga Zafiro, Fatale Furylax et Glitter55, la programmation rassemble des artistes aux identités fortes, qui explorent le club comme un terrain d’expression et de liberté. Des sets physiques, imprévisibles, conçus pour le dancefloor et pour celles et ceux qui aiment sortir des lignes toutes tracées.

Une nouvelle édition de Quartiers Rouges fidèle à son ADN : curieuse, exigeante et tournée vers l’avant.

Le vendredi 27 février 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 11 à 14 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/la-machine-presente-quartiers-rouges/ https://fb.me/e/9Rf6gYxBh https://fb.me/e/9Rf6gYxBh



