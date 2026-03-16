La Soirée Toi & Moi L’Etoile Maternité catholique de Provence Aix-en-Provence

La Soirée Toi & Moi

Samedi 25 avril 2026 à partir de 20h. L’Etoile Maternité catholique de Provence 2530 route de Puyricard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

La Clinique de L’étoile invite les couples à vivre un moment unique lors de la 4ᵉ édition de La Soirée Toi & Moi un événement désormais incontournable pour rire, aimer et partager à deux.

Après trois éditions couronnées de succès, cette nouvelle soirée proposera à nouveau un programme alliant convivialité, humour et découverte dans une ambiance chaleureuse et intimiste.



Au programme



Un dîner en tête-à-tête pensé pour favoriser les échanges et les instants de complicité ;

Une conférence inspirante animée par un intervenant expert des relations de couple, mêlant humour et conseils concrets pour renforcer la communication et la compréhension mutuelle. Une occasion parfaite pour célébrer votre duo dans un cadre convivial et enrichissant, loin du quotidien.



Les éditions précédentes ont été très plébiscitées — pensez à réserver votre place rapidement pour ne pas manquer cette soirée exceptionnelle ! .

L’Etoile Maternité catholique de Provence 2530 route de Puyricard Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Clinique de L?étoile invites couples to experience a unique moment at the 4? edition of La Soirée Toi & Moi , a must-attend event for laughing, loving and sharing together.

L’événement La Soirée Toi & Moi Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence