LA SOLIDARITÉ DES ORIGINES À NOS JOURS Ciné théâtre La forge Villefort

LA SOLIDARITÉ DES ORIGINES À NOS JOURS

Ciné théâtre La forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Début : 2025-11-15 15:00:00

2025-11-15

Conférence La solidarité des origines à nos jours par Marie Lucy Dumas

Entrée libre, participation au chapeau au profit du secours populaire.

Organisée par le Secours Populaire, antenne de Villefort. Les dons collectés permettront d’acheter des produits frais et locaux au profit des familles bénéficiaires.

Goûter offert

Avec le soutien de la mairie de Villefort

Ciné théâtre La forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 72 87 04 07 jeanmarc.balois@gmail.com

English :

Conference Solidarity from its origins to the present day by Marie Lucy Dumas

Free admission, participation by hat in aid of Secours Populaire.

Organized by Secours Populaire, Villefort branch. Donations will be used to buy fresh local produce for the benefit of beneficiary families.

Snack offered

With the support of Villefort town council

German :

Vortrag Solidarität von den Ursprüngen bis heute von Marie Lucy Dumas

Eintritt frei, Hutbeitrag zugunsten der Volkshilfe.

Organisiert von der Secours Populaire, Zweigstelle Villefort. Die gesammelten Spenden ermöglichen den Kauf frischer und lokaler Produkte zugunsten der begünstigten Familien.

Es wird ein Imbiss angeboten

Mit der Unterstützung des Bürgermeisteramts von Villefort

Italiano :

Conferenza La solidarietà dalle origini ai giorni nostri di Marie Lucy Dumas

Ingresso libero, partecipazione a cappello a favore del Secours Populaire.

Organizzata dal Secours Populaire, sezione di Villefort. Le donazioni raccolte saranno utilizzate per acquistare prodotti freschi locali a beneficio delle famiglie beneficiarie.

Merenda offerta

Con il sostegno del Comune di Villefort

Espanol :

Conferencia La solidaridad desde sus orígenes hasta nuestros días por Marie Lucy Dumas

Entrada libre, participación con sombrero a beneficio de Secours Populaire.

Organizado por Secours Populaire, filial de Villefort. Los donativos recaudados se destinarán a la compra de productos locales frescos en beneficio de las familias beneficiarias.

Merienda ofrecida

Con el apoyo del Ayuntamiento de Villefort

