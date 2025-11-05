La Solidarité en Marche Salle des Fêtes La Roche-Vineuse

La Solidarité en Marche

Salle des Fêtes Rue des Loisirs La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 15:00:00

Date(s) :

2026-04-26

5-10 km 1 ravitaillement. 15-23 km 2 ravitaillements. .

Salle des Fêtes Rue des Loisirs La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 33 77 bernardcois71@gmail.com

English : La Solidarité en Marche

German : La Solidarité en Marche

Italiano :

Espanol :

L’événement La Solidarité en Marche La Roche-Vineuse a été mis à jour le 2025-11-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)