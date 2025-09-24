La solitaire du Figaro Saint-Vaast-la-Hougue

La solitaire du Figaro Saint-Vaast-la-Hougue mercredi 24 septembre 2025.

La solitaire du Figaro

Avenue Amiral Alphonse Vaultier Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-24

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-24

Du 24 au 28 septembre 2025, Saint-Vaast-la-Hougue vibrera au rythme de la voile en accueillant, pour la première fois de son histoire, l’arrivée de la mythique Solitaire du Figaro Paprec.

Cette 56e édition de la célèbre course au large en solitaire s’achèvera dans le Cotentin, consacrant la ville comme nouvelle escale incontournable du circuit nautique international.

Un événement sportif et festif d’ampleur.

Après un parcours exigeant de près de 1850 milles nautiques, ponctué d’étapes à Rouen, Morlaix et Vigo, les meilleurs skippers de la course franchiront la ligne d’arrivée à Saint-Vaast-la-Hougue. Ce final promet d’être spectaculaire, les marins devant affronter les courants redoutables du Raz Blanchard, longer les côtes sauvages du Cotentin et contourner les îles anglo-normandes avant de rallier le port normand.

Pour célébrer cet événement, un village festif sera installé du 24 au 28 septembre sur le port, proposant animations, rencontres avec les skippers, concerts, initiations nautiques, expositions et dégustations de produits locaux. Toute la ville et ses visiteurs seront invités à partager l’ambiance unique de la course et à vivre au plus près l’arrivée des navigateurs

Programme

Mercredi 24

– 12h ouverture du village,

– 16h inauguration du village,

– Accueil des centres de loisirs.

Jeudi 25

– Animations dans les différents stands,

– Matinée arrivée potentielle des bateaux,

– Accueils de scolaires.

Vendredi 26

– Animations dans les différents stands,

– Accueils de scolaires durant la journée,

– 16h: séance dédicace,

– 17h remise des prix Etape 3,

– 19h concert.

Samedi 27

– Animations dans les différents stands,

– Grande régate du yacht club de St Vaast avec embarquement d’enfant du territoire,

– 15h séance dédicace,

– 16h remise des prix de la régate du yacht Club de Cherbourg,

-16h30 remise des prix de la Solitaire du Figaro paprec,

– 19h-21h concert,

– 23h30 départ des bateaux.

Que vous soyez passionné de voile, curieux d’assister à l’arrivée d’une grande course ou simplement en quête d’animations festives, Saint-Vaast-la-Hougue vous donne rendez-vous du 24 au 28 septembre 2025 pour vivre un moment historique et partager l’aventure de la Solitaire du Figaro ! .

Avenue Amiral Alphonse Vaultier Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie

English : La solitaire du Figaro

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La solitaire du Figaro Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Cotentin Le Val de Saire