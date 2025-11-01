La solitude se peuple à coups de pioche – Cie Avalanche Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques
La solitude se peuple à coups de pioche – Cie Avalanche Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques vendredi 16 janvier 2026.
La solitude se peuple à coups de pioche – Cie Avalanche Vendredi 16 janvier 2026, 19h00 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-01-16T19:00:00 – 2026-01-16T20:00:00
Fin : 2026-01-16T19:00:00 – 2026-01-16T20:00:00
Oscillant entre néant et univers peuplé, entre nécessité de relations concrètes et liens à l’invisible, entre grandes joies et profondes déceptions, Aurore s’invente des stratégies pour traverser sa solitude. À ses morts, ses animaux, ses choses elle donne une place centrale dans sa vie. Elle multiplie les tentatives d’attachements à l’Autre et nous permet de penser un monde basé sur les liens, aussi divers soient-ils.
Écriture, jeu et mise en scène : Valentine Porteneuve
Accompagnement artistique : Didier Roux
Chorégraphie : Loan Le Dinh
Dramaturgie : Alicé Béroud
Création lumière : Mathilde Montrignac
Compagnie en résidence au Moulin du lundi 12 au vendredi 16 janvier 2026.
Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com
Que faire de sa solitude ? sortie de résidence théâtre
Heloïse Moisan