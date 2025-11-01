La solitude se peuple à coups de pioche – Cie Avalanche Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques

La solitude se peuple à coups de pioche – Cie Avalanche Vendredi 16 janvier 2026, 19h00 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Oscillant entre néant et univers peuplé, entre nécessité de relations concrètes et liens à l’invisible, entre grandes joies et profondes déceptions, Aurore s’invente des stratégies pour traverser sa solitude. À ses morts, ses animaux, ses choses elle donne une place centrale dans sa vie. Elle multiplie les tentatives d’attachements à l’Autre et nous permet de penser un monde basé sur les liens, aussi divers soient-ils.

Écriture, jeu et mise en scène : Valentine Porteneuve

Accompagnement artistique : Didier Roux

Chorégraphie : Loan Le Dinh

Dramaturgie : Alicé Béroud

Création lumière : Mathilde Montrignac

Compagnie en résidence au Moulin du lundi 12 au vendredi 16 janvier 2026.

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie

Que faire de sa solitude ? sortie de résidence théâtre

