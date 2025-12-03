LA SOLITUDE SE PEUPLE À COUPS DE PIOCHE TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

LA SOLITUDE SE PEUPLE À COUPS DE PIOCHE

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Début : 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Venez assister à cette pièce de théâtre.

Que faire de sa solitude ?

Oscillant entre néant et univers peuplé, entre nécessité de relations concrètes et liens à l’invisible, entre grandes joies et profondes déceptions, Aurore s’invente des stratégies pour traverser sa solitude. À ses morts, ses animaux, ses choses elle donne une place centrale dans sa vie. Elle multiplie les tentatives d’attachements à l’Autre et nous permet de penser un monde basé sur les liens, aussi divers soient-ils.

Écriture, jeu et mise en scène Valentine Porteneuve

Accompagnement artistique Didier Roux

Chorégraphie Loan Le Dinh

Dramaturgie Alicé Béroud

Création lumière Mathilde Montrignac .

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie accueil-culture@mairie-roques.fr

English :

Come and see this play.

