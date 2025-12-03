LA SOLITUDE SE PEUPLE À COUPS DE PIOCHE TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques
LA SOLITUDE SE PEUPLE À COUPS DE PIOCHE
TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne
Début : 2026-01-16 19:00:00
2026-01-16
Venez assister à cette pièce de théâtre.
Que faire de sa solitude ?
Oscillant entre néant et univers peuplé, entre nécessité de relations concrètes et liens à l’invisible, entre grandes joies et profondes déceptions, Aurore s’invente des stratégies pour traverser sa solitude. À ses morts, ses animaux, ses choses elle donne une place centrale dans sa vie. Elle multiplie les tentatives d’attachements à l’Autre et nous permet de penser un monde basé sur les liens, aussi divers soient-ils.
Écriture, jeu et mise en scène Valentine Porteneuve
Accompagnement artistique Didier Roux
Chorégraphie Loan Le Dinh
Dramaturgie Alicé Béroud
Création lumière Mathilde Montrignac .
accueil-culture@mairie-roques.fr
English :
Come and see this play.
