La Solstérienne 2026 Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers

La Solstérienne 2026

Soutiers Maison des associations Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Sortez les chaussures et venez rejoindre La randonnée pédestre la Solstérienne 2026, organisée par l’Afr La Solstérienne de Soutiers !

Comme chaque année c’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir la belle campagne gâtinaise. .

Soutiers Maison des associations Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 20 74 62 solsterienne@gmail.com

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English : La Solstérienne 2026

L’événement La Solstérienne 2026 Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-03-12 par CC Val de Gâtine