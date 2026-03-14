La Solstérienne 2026 Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers
La Solstérienne 2026 Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers dimanche 12 avril 2026.
La Solstérienne 2026
Soutiers Maison des associations Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Sortez les chaussures et venez rejoindre La randonnée pédestre la Solstérienne 2026, organisée par l’Afr La Solstérienne de Soutiers !
Comme chaque année c’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir la belle campagne gâtinaise. .
Soutiers Maison des associations Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 20 74 62 solsterienne@gmail.com
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English : La Solstérienne 2026
L’événement La Solstérienne 2026 Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-03-12 par CC Val de Gâtine