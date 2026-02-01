La Somme des cinémas, 130 ans d’histoire Saint-Valery-sur-Somme

La Somme des cinémas, 130 ans d’histoire

Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Par Alain Trogneux.

Alain TROGNEUX est Historien. Professeur honoraire, agrégé d’histoire, il a enseigné en classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Louis Thuillier d’Amiens. Il a été pour la Somme le correspondant de l’Institut d’Histoire du Temps Présent (CNRS) et le responsable du service éducatif des Archives départementales.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur Amiens ainsi que d’un dictionnaire des élus de Picardie en trois volumes (Aisne, Oise, Somme).

Son dernier opus s’intitule La Somme des cinémas 130 ans d’Histoire paru chez Encrage Edition.

Thème de la Conférence La Somme des cinémas 130 ans d’histoire

Lors de cette conférence, l’auteur vous propose un voyage dans le 7e Art, à travers ses écrans mythiques , ses lieux de tournage légendaires, ses festivals de films, mais aussi en parcourant les itinéraires des personnalités de la profession qui ont un lien fort avec le département.

Le cinéma a 130 ans d’existence. Depuis la naissance du cinématographe en 1895, la magie du cinéma a traversé les époques et les générations, distillant son pouvoir d’attraction et de fascination et faisant de cette invention une grande passion française.

+33 3 22 24 27 92 tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

By Alain Trogneux.

Alain TROGNEUX is a historian. Honorary professor, agrégé d’histoire, he taught preparatory classes for the grandes écoles at the Lycée Louis Thuillier in Amiens. He was the Somme correspondent for the Institut d’Histoire du Temps Présent (CNRS) and head of the educational department of the Archives départementales.

He is the author of several books on Amiens, as well as a three-volume dictionary of elected officials in Picardy (Aisne, Oise, Somme).

His latest opus is entitled La Somme des cinémas 130 ans d’Histoire, published by Encrage Edition.

Conference theme: La Somme des cinémas 130 ans d’histoire (The Somme of cinemas 130 years of history)

In this lecture, the author takes you on a journey through the 7th Art, with its mythical screens, legendary filming locations and film festivals, as well as following the itineraries of personalities in the profession who have a strong link with the department.

Cinema has been around for 130 years. Since the birth of the cinematograph in 1895, the magic of cinema has spanned the ages and generations, distilling its power of attraction and fascination and making this invention a great French passion.

