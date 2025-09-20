La Somme, un héritage hors du commun Visite commentée de l’exposition photographique Musée-historial de la Grande Guerre Péronne

La Somme, un héritage hors du commun Visite commentée de l’exposition photographique Musée-historial de la Grande Guerre Péronne samedi 20 septembre 2025.

La Somme, un héritage hors du commun

Visite commentée de l’exposition photographique Samedi 20 septembre, 10h45 Musée-historial de la Grande Guerre Somme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:45:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:45:00 – 2025-09-20T11:30:00

À travers des photographies inédites, paryez à la découverte des 11 sites samariens inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en 2023.

Une viiste guidée pour comprendre la richesse de ces lieux de mémoire et l’héritage qu’ils transmettent.

Réservation conseillée au 03 22 83 14 18 ou sur accueil@historial.org

Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr [{« link »: « mailto:accueil@historial.org »}] Ruines du château médiéval, trois tours subsistantes et des courtines qui les relient.

À travers des photographies inédites, paryez à la découverte des 11 sites samariens inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en 2023.

© Conseil départemental de la Somme