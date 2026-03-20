La sorcellerie comme forme de résistance dans la littérature africaine et caribéenne Maison de l’Afrique Nantes
La sorcellerie comme forme de résistance dans la littérature africaine et caribéenne Maison de l’Afrique Nantes samedi 11 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Rencontre littéraire, débat et goûter, par la Maison de l’Afrique La Maison de l’Afrique à Nantes propose une rencontre-débat autour de l’ouvrage « Moi, Tituba, sorcière noire de Salem » de Maryse Condé, en partenariat avec la librairie La Géothèque et Senthiou Saveurs (gastronomie traditionnelle africaine). Dans le cadre de Place auX mondeSet de Travessia – Cycle de rencontres littéraires et d’ateliers de la Maison de l’Afrique à Nantes
Maison de l’Afrique Centre-ville Nantes 44000
02 40 31 30 07 https://maisonafrique-nantes.org/ contact@maisonafrique-nantes.org https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026
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