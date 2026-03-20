La sorcellerie comme forme de résistance dans la littérature africaine et caribéenne Maison de l’Afrique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Rencontre littéraire, débat et goûter, par la Maison de l’Afrique La Maison de l’Afrique à Nantes propose une rencontre-débat autour de l’ouvrage « Moi, Tituba, sorcière noire de Salem » de Maryse Condé, en partenariat avec la librairie La Géothèque et Senthiou Saveurs (gastronomie traditionnelle africaine). Dans le cadre de Place auX mondeSet de Travessia – Cycle de rencontres littéraires et d’ateliers de la Maison de l’Afrique à Nantes

Maison de l’Afrique Centre-ville Nantes 44000

02 40 31 30 07 https://maisonafrique-nantes.org/ contact@maisonafrique-nantes.org https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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