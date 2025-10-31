La Sorcière dans les airs Cameo Commanderie Nancy

La Sorcière dans les airs Cameo Commanderie Nancy vendredi 31 octobre 2025.

La Sorcière dans les airs Vendredi 31 octobre, 10h30 Cameo Commanderie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-31T10:30:00 – 2025-10-31T11:20:00

Fin : 2025-10-31T10:30:00 – 2025-10-31T11:20:00

Sénace déguisée, bonbons et coloriages

Cameo Commanderie 16, rue de la Commanderie, Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1141#showmovie?id=3CCJK »}]

Halloween – Une sympathique sorcière s’envole sur son balai. Quel plaisir de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé vient de se réveiller…. Cameo Commanderie La Sorcière dans les airs