La sorcière du placard aux balais Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement jeudi 30 octobre 2025.

Jeudi 30 octobre 2025 à partir de 10h, à partir de 14h30 et à partir de 16h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Conte pour enfants de 5 à 11 ansEnfants

Monsieur Pierre trouve, dans la rue, une pièce de cinq francs. « Chouette ! Je suis riche ! Je vais pouvoir m’acheter une maison ! » s’écrit-il et il court chez le notaire qui lui vend une étrange villa pour cette modique et maudite somme.



Monsieur Pierre est ravi ! Sa maison est superbe !



Mais ses voisins lui claquent la porte au nez ! Alors, il retourne chez le notaire pour demander une explication. Le vieux malin lui avoue que la maison est hantée par une sorcière qui se trouve dans le placard aux balais. S’il a le malheur de chanter « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière, la sorcière sortira et l’emportera pour toujours. »



Rebondissements et suspense s’ensuivent. Monsieur Pierre restera-t-il maître en sa demeure ? .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Storytelling for children aged 5 to 11

German :

Märchen für Kinder von 5 bis 11 Jahren

Italiano :

Narrazione per bambini dai 5 agli 11 anni

Espanol :

Cuentacuentos para niños de 5 a 11 años

