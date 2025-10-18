LA SORCIÈRE DU PLACARD AUX BALAIS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

LA SORCIÈRE DU PLACARD AUX BALAIS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse samedi 18 octobre 2025.

LA SORCIÈRE DU PLACARD AUX BALAIS

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-22 15:50:00

Date(s) :

2025-10-18

Avec la pièce de 1 € que Monsieur Pierre vient de trouver dans sa poche, il s’achète une petite maison.

Mais très vite il découvre que sa maison est hantée par une sorcière qui se cache dans le placard aux balais.

Jeune public de 3 à 9 ans Durée 50 minutes

Heureusement pour Pierre, la sorcière reste silencieuse et bien tranquille dans son placard, sauf si on a le malheur de chanter Sorcière, sorcière, prend garde à ton derrière .

Pierre sera-t-il capable de résister à l’envie de chanter cette maudite chanson ? .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 02 93 comediedelaroseraie@gmail.com

English :

With the 1? coin Monsieur Pierre has just found in his pocket, he buys himself a little house.

But he soon discovers that his house is haunted by a witch hiding in the broom cupboard.

Young audience 3 to 9 years Running time: 50 minutes

German :

Mit dem 1-€-Stück, das Monsieur Pierre gerade in seiner Tasche gefunden hat, kauft er sich ein kleines Haus.

Doch schon bald entdeckt er, dass sein Haus von einer Hexe heimgesucht wird, die sich in der Besenkammer versteckt.

Junges Publikum von 3 bis 9 Jahren Dauer: 50 Minuten

Italiano :

Con la moneta da 1? che Monsieur Pierre ha appena trovato in tasca, si compra una casetta.

Ma presto scopre che la sua casa è infestata da una strega che si nasconde nell’armadio delle scope.

Pubblico giovane da 3 a 9 anni Durata: 50 minuti

Espanol :

Con la moneda de 1? que Monsieur Pierre acaba de encontrar en su bolsillo, se compra una casita.

Pero pronto descubre que su casa está encantada por una bruja que se esconde en el armario de las escobas.

Público infantil de 3 a 9 años Duración: 50 minutos

L’événement LA SORCIÈRE DU PLACARD AUX BALAIS Toulouse a été mis à jour le 2025-09-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE