LA SORCIERE LOUFOQUE, VENTRILOQUE COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

LA SORCIERE LOUFOQUE, VENTRILOQUE Début : 2025-12-31 à 16:30. Tarif : – euros.

LA SORCIERE LOUFOQUE, VENTRILOQUEUne sorcière maladroite rêve de devenir reine des fées ! Entre magie, ventriloquie et rires, elle va relever des défis pour réaliser son rêve.Une petite sorcière complètement fofolle se présente aux enfants : Elle danse mal, elle fait de la magie sans le savoir, ce qui provoque les rires des enfants . Quand elle se voit dans un miroir, elle se rend compte qu’elle n’est pas la fée qu’elle croyait être, mais une vilaine sorcière.Heureusement le livre de la magie va l’aider a accomplir son rêve, mais elle doit relever bien des défis, aidée par un lapin chanteur, un singe dormeur, et Kytou sa petite mascotte. Se transformera-elle enfin en reine des fées ?A partir de 3 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75