La sorcière Têtenlère Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement vendredi 24 octobre 2025.
Vendredi 24 octobre 2025 à partir de 14h30 et à partir de 16h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Conte musical pour enfant de 3 à 8 ans
Ça va jazzer chez les sorcières !
La sorcière Têtenlère est libre comme l’air. Elle fait tout à l’envers, avec son balai fil de fer.
Mais pour sa grand-mère, la sorcière Panthère, c’est une autre affaire ! Elle voudrait faire de Têtenlère une sorcière au cœur de pierre.
Têtenlère se transformera-t-elle en cœur de pierre ? Mystère…
Une comédie et un concert de sorcières pour toute la famille à prendre à la légère. .
Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr
English :
Musical tale for children aged 3 to 8
The witches are going to get jazzy!
German :
Musikalisches Märchen für Kinder von 3 bis 8 Jahren
Bei den Hexen wird es jazzen!
Italiano :
Racconto musicale per bambini dai 3 agli 8 anni
Le streghe si danno al jazz!
Espanol :
Cuento musical para niños de 3 a 8 años
¡Las brujas se van a poner jazzy!
