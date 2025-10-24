La sorcière Têtenlère Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

La sorcière Têtenlère Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement vendredi 24 octobre 2025.

La sorcière Têtenlère

Vendredi 24 octobre 2025 à partir de 14h30 et à partir de 16h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : 2025-10-24

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Conte musical pour enfant de 3 à 8 ans



Ça va jazzer chez les sorcières !



La sorcière Têtenlère est libre comme l’air. Elle fait tout à l’envers, avec son balai fil de fer.



Mais pour sa grand-mère, la sorcière Panthère, c’est une autre affaire ! Elle voudrait faire de Têtenlère une sorcière au cœur de pierre.

Têtenlère se transformera-t-elle en cœur de pierre ? Mystère…

Une comédie et un concert de sorcières pour toute la famille à prendre à la légère. .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Musical tale for children aged 3 to 8



The witches are going to get jazzy!

German :

Musikalisches Märchen für Kinder von 3 bis 8 Jahren



Bei den Hexen wird es jazzen!

Italiano :

Racconto musicale per bambini dai 3 agli 8 anni



Le streghe si danno al jazz!

Espanol :

Cuento musical para niños de 3 a 8 años



¡Las brujas se van a poner jazzy!

