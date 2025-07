La sortie de la rentrée & les Journées Européennes du patrimoine Ancenis-Saint-Géréon

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

La Sortie de la rentrée & Les Journées Européennes du patrimoine Quand le spectacle vivant se mêle du patrimoine ! Spectacles et animations gratuits en accès libre à Ancenis-Saint-Géréon

———–PROGRAMME————-

• 15h

Amants

Danse/Cirque

› Cirque exalté

Un couple qui performe et qui se lance dans des portés acrobatiques plus incroyables les uns que les autres ! L’amour est célébré, en légèreté et passionnément.

Tango argentin, rock acrobatique, lindy-hop, salsa… ils jouent avec les codes de la danse et nous ravissent de leur énergie

et prouesses acrobatiques.

• 16h30

Goodbye Persil

Théâtre de rue

› Cie L’arbre à vache

Une histoire sans parole, touchante et pleine de surprises vous êtes installés autour d’un jardin public, une twingo arrive et rode. Deux

frères en sortent pour une mission spéciale.

•18h

Superbe(s)

Spectacle musical participatif

› Group Berthe

Trois danseuses guides et un musicien en live investissent l’espace public sur un podium de défilé et proposent de se prendre pour Madonna, Philippe Katerine, Pina Bausch, David Bowie, une choriste de Tina Turner ou Billie Eilish … Nous sommes invités à réveiller

notre superbe, notre lyrisme et notre audace.

Appel à participation :

Beyoncé n’a qu’à bien se tenir ! Partagez la scène avec l’équipe du Group Berthe Pas besoin d’être danseur.seuse professionnel.le, si vous aimez danser, peu importe votre niveau, rejoignez l’équipe !

Le Group Berthe vous transmettra des mouvements chorégraphiques simples pour que le public puisse, par moment, s’appuyer sur vous, les complices, pour être entrainé dans les danses endiablées.

Atelier d’une heure le dimanche 21 septembre. Gratuit sur réservation (jauge limitée) à e.mainguy@ancenis- saint-gereon.fr

Autres animations Tout l’après-midi, le manège l’Armada par Ludo Ludam embarquez dans un manège original et écologique !

Buvette et petite restauration sur place. .

Le Gotha Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

English :

La Sortie de la rentrée & Les Journées Européennes du patrimoine: When performing arts mingle with heritage! Free shows and events in Ancenis-Saint-Géréon

German :

La Sortie de la rentrée & Les Journées Européennes du patrimoine: Wenn sich die darstellende Kunst mit dem Kulturerbe vermischt! Kostenlose Aufführungen und Animationen bei freiem Eintritt in Ancenis-Saint-Géréon

Italiano :

La Sortie de la rentrée & Les Journées Européennes du patrimoine: quando le arti dello spettacolo si mescolano al patrimonio! Spettacoli ed eventi gratuiti a Ancenis-Saint-Géréon

Espanol :

La Sortie de la rentrée & Les Journées Européennes du patrimoine: ¡cuando las artes escénicas se mezclan con el patrimonio! Espectáculos y eventos gratuitos en Ancenis-Saint-Géréon

