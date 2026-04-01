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la Sortie de Résidence dans le Pré 3 Théâtre Le Bled Souspierre

la Sortie de Résidence dans le Pré 3 Théâtre Le Bled Souspierre samedi 25 avril 2026.

Lieu : Théâtre Le Bled

Adresse : 10 rte de Dieulefit

Ville : 26160 Souspierre

Département : Drôme

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Souspierre

la Sortie de Résidence dans le Pré 3

Théâtre Le Bled 10 rte de Dieulefit Souspierre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :
2026-04-25

après 24 heures de brassage et d’échanges artistiques, nos créateurs nous présentent le résultat de leur temps dans le pré
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Théâtre Le Bled 10 rte de Dieulefit Souspierre 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 57 73  atoutjeune@aol.com

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English :

after 24 hours of artistic exchange, our creators present us with the results of their time in the meadow

L’événement la Sortie de Résidence dans le Pré 3 Souspierre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux