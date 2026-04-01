la Sortie de Résidence dans le Pré 3 Théâtre Le Bled Souspierre
la Sortie de Résidence dans le Pré 3 Théâtre Le Bled Souspierre samedi 25 avril 2026.
Souspierre
la Sortie de Résidence dans le Pré 3
Théâtre Le Bled 10 rte de Dieulefit Souspierre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 22:30:00
Date(s) :
2026-04-25
après 24 heures de brassage et d’échanges artistiques, nos créateurs nous présentent le résultat de leur temps dans le pré
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Théâtre Le Bled 10 rte de Dieulefit Souspierre 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 57 73 atoutjeune@aol.com
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English :
after 24 hours of artistic exchange, our creators present us with the results of their time in the meadow
L’événement la Sortie de Résidence dans le Pré 3 Souspierre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux