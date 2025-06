La Sortie du Dimanche Spectacle « C’est Carré » de la Cie Inéluctable – Douelle 15 juin 2025 16:30

Lot

La Sortie du Dimanche Spectacle « C'est Carré » de la Cie Inéluctable Chapiteau Douelle Lot

Tarif : 7 EUR

7

Supplément

Tarif réduit

Date et horaire :

Début : 2025-06-15 16:30:00

Fin : 2025-06-15 19:30:00

Date(s) :

2025-06-15

Pour notre 1ère de La Sortie du Dimanche ! Le concept après la balade dominicale, une escale au Chap, une belle guitare envoûtante, suivi d’un tout nouveau spectacle de la Cie pleine d’acrobatie renversante !

3 petites heures ensemble pour finir la semaine et attaquer la suivante bon pied, bon oeil ! On vous accueille à partir de 16h30 jusqu’à 19h30 avec les mélodies de Mister Noisy….

On compte sur votre amour du cirque (et de la guitare) pour nous rendre visite !

– 16h30 à 17h30 À l’heure où nous rentrons de la balade digestive du dimanche, nous vous invitons à faire un arrêt au chapiteau à Douelle pour une pause musicale grâce aux accords de Mister Noisy et sa fidèle compagne sa guitare ! Des loops, des balades, un mélange que Frédéric Giraud maîtrise dans des mélodies éclectiques !

Il nous fera le plaisir de jouer avant et après le spectacle (18h15 à 19h30).

– 17h30 à 18h15 « C’est Carré » de la Compagnie Inéluctable avec Marius Fouilland acrobate, auteur et interprètes de ce tout nouveau spectacle de cirque actuel. Durée 40 min.

Réservation par téléphone ou par mail.

Possibilité d’accéder à la billetterie sur place à partir de 16h30 pour le spectacle.

Buvette.

Tout public. 7€.

Chapiteau

Douelle 46140 Lot Occitanie lescasducyrque@gmail.com

English :

For our 1st Sunday outing! The concept: after the Sunday stroll, a stopover at Le Chap, a beautiful, bewitching guitar, followed by a brand-new show by the Cie full of stunning acrobatics!

3 short hours together to end the week and start the next one on the right foot! We welcome you from 4.30 p.m. to 7.30 p.m. with the melodies of Mister Noisy….

We’re counting on your love of the circus (and the guitar) to pay us a visit!

German :

Für unsere Premiere von La Sortie du Dimanche! Das Konzept: Nach dem Sonntagsspaziergang ein Zwischenstopp im Chap, eine schöne, bezaubernde Gitarre, gefolgt von einer brandneuen Show der Cie voller umwerfender Akrobatik!

3 kurze gemeinsame Stunden, um die Woche zu beenden und die nächste mit gutem Fuß und gutem Auge anzugehen! Wir begrüßen Sie von 16:30 bis 19:30 Uhr mit den Melodien von Mister Noisy…..

Wir zählen auf Ihre Liebe zum Zirkus (und zur Gitarre), um uns zu besuchen!

Italiano :

Per la nostra prima uscita domenicale! Il concetto: dopo la passeggiata domenicale, una sosta a Le Chap, una chitarra bellissima e ammaliante, seguita da un nuovissimo spettacolo della Cie ricco di acrobazie mozzafiato!

3 brevi ore insieme per concludere la settimana e iniziare la prossima con il piede giusto! Vi accogliamo dalle 16.30 alle 19.30 con le melodie di Mister Noisy….

Contiamo sul vostro amore per il circo (e per la chitarra) per farci visita!

Espanol :

¡Para nuestra 1ª salida dominical! El concepto: después del paseo dominical, una parada en Le Chap, una hermosa y hechizante guitarra, seguida de un nuevo espectáculo de la Cie lleno de impresionantes acrobacias

¡3 horitas juntos para terminar la semana y empezar la siguiente con buen pie! Te damos la bienvenida de 16:30 a 19:30 con las melodías de Mister Noisy….

Contamos con su amor por el circo (y la guitarra) para que nos haga una visita

