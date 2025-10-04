LA SOULENQUE LES JAJALOGUES Béziers

LA SOULENQUE LES JAJALOGUES Béziers samedi 4 octobre 2025.

LA SOULENQUE LES JAJALOGUES

2 Place Pierre Semard Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-04

La Soulenque 2025 célèbre la fin des vendanges bruts de cuve, ateliers vins, DJ sets, accords mets & vins et dégustation de vieux millésimes.

La Soulenque célèbre la fin des vendanges avec une journée conviviale placée sous le signe du vin, de la musique et de la gastronomie!

Au programme:

– 11h 12h30 Bruts de cuve & jus de raisin

Animation œnoculturelle pour petits et grands découvrez le brut de cuve et les premières étapes de l’élaboration du vin. Dégustation de jus de raisin bio pour les enfants.

– 12h30 15h DJ Set sur vinyles

Profitez d’un déjeuner animé et d’accords mets et vins directement sur les étals.

– 15h 16h Atelier dégustation vins blancs Inscription obligatoire par téléphone.

Célébration du 20e anniversaire de l’AOP Saint-Chinian Blanc.

– 16h30 17h30 Atelier dégustation vins rouges Inscription obligatoire par téléphone.

Ateliers axés sur la découverte des cépages, des assemblages et des terroirs. Réservation obligatoire, places limitées.

– 17h 19h Happy Hour Vieux Millésimes

Dégustation de vieux millésimes pour découvrir la finesse et l’élégance des vins évolués, en compagnie des vignerons.

– 18h Minuit DJ Set

Musique et ambiance festive jusqu’au bout de la nuit, accompagnées d’accords mets et vins pour prolonger la fête.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir la finesse et l’élégance des vins évolués, gardés précieusement dans les caves des domaines. Un moment rare et convivial en compagnie des vignerons. .

2 Place Pierre Semard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 28 73

English :

Soulenque 2025 celebrates the end of the grape harvest with raw wine, wine workshops, DJ sets, food & wine pairings and vintage tastings.

German :

La Soulenque 2025 feiert das Ende der Weinlese: Bruts de cuve, Weinworkshops, DJ-Sets, Food & Wine Pairing und die Verkostung alter Jahrgänge.

Italiano :

Soulenque 2025 celebra la fine della vendemmia, con laboratori sul vino, DJ set, abbinamenti cibo-vino e degustazioni di vecchie annate.

Espanol :

Soulenque 2025 celebra el final de la vendimia con talleres sobre el vino, sesiones de DJ, maridajes y degustaciones de añadas antiguas.

