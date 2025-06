La soupe à caillou ACM Coubert Coubert

La soupe à caillou 21 – 24 juillet ACM Coubert Seine-et-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-21T09:00:00 – 2025-07-21T17:00:00

Fin : 2025-07-24T09:00:00 – 2025-07-24T17:00:00

Le conte traditionnel revisité « la soupe à caillou » devient le fil rouge du spectacle. Nos deux commères Germaine et Mireille se racontent la vie des habitants de leur village : la mère Lardon et ses trois petits cochons ; la princesse au petit pois et le prince cornichon et une version très personnelle de l’énorme navet.

ACM Coubert 2 rue Jean-Jaurès 77170 Coubert Coubert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France

©compagnie zygoptère