LA SOUPE AU CAILLOU – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

LA SOUPE AU CAILLOU Début : 2026-01-25 à 11:00. Tarif : – euros.

C’est l’histoire d’une rencontre pas comme les autres.C’est l’histoire d’une poule boulangère qui décide de planter des grains de blé et demande de l’aide à ses amis. C’est l’histoire d’un loup végétarien qui a beaucoup voyagé et rêve d’une bonne soupe. C’est l’histoire d’une rencontre pas comme les autres.Au travers de deux contes traditionnels revisités, ce spectacle pour les enfants à partir de 2 ans aborde les thèmes de la peur de l’autre, de la rencontre et du partage. Il est assaisonné de chansons et d’une pincée d’écologie.Les petits spectateurs sont invités à participer tout au long de la représentation.Artistes : Anne-Lise Frichet

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42