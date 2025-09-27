La soupe au caillou Le Tipi Fort-du-Plasne

La soupe au caillou Le Tipi Fort-du-Plasne samedi 27 septembre 2025.

Le Tipi 6 coin d'aval Fort-du-Plasne Jura

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27 23:00:00

2025-09-27

Samedi 27 septembre à Fort-du-Plasne

Venez avec l’envie de partager un bon moment un légume, une bouteille, si possible votre bol … un conte, un texte ou un instrument !

18h-19h apéro autour de l’atelier cuisine et de la préparation des feux. Conte sous le tipi pour les enfants.

19h on met tout dans le chaudron et on se raconte des histoires ou de la musique en attendant que le caillou cuise.

20h30 la soupe est cuite, enfin presque !

Infos Doïna 06 69 00 40 64 .

Le Tipi 6 coin d'aval Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 00 40 64

