La soupe aux cailloux Mirabel-aux-Baronnies

La soupe aux cailloux

Place du Bourg Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Début : 2025-11-15 16:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

16h rdv place du bourg pour la récolte des légumes

17h30 préparation collective de la soupe (toutes les bonnes volontés sont les bienvenues)

19h dégustation conviviale sur la place (amener bols et couverts)



Pour enfants, seniors, ados, adultes…

Place du Bourg Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 15 09 accueil@mirabel-aux-baronnies.fr

English :

4pm: meet at Place du Bourg to harvest vegetables

5:30 p.m.: collective preparation of the soup (all volunteers are welcome)

7pm: convivial tasting in the square (bring bowls and cutlery)



For children, seniors, teenagers, adults…

German :

16 Uhr: Treffpunkt Place du bourg für die Gemüseernte

17:30 Uhr: Gemeinsame Zubereitung der Suppe (alle Helfer sind willkommen)

19 Uhr: Gesellige Verkostung auf dem Platz (Schüsseln und Besteck mitbringen)



Für Kinder, Senioren, Jugendliche, Erwachsene…

Italiano :

ore 16.00: ritrovo nella piazza del paese per la raccolta degli ortaggi

ore 17.30: preparazione collettiva della zuppa (tutti sono invitati)

ore 19.00: degustazione conviviale in piazza (portare ciotole e posate)



Per bambini, anziani, adolescenti, adulti…

Espanol :

16.00 h: reunión en la plaza del pueblo para recoger las verduras

17.30 h: preparación colectiva de la sopa (todo el mundo es bienvenido)

19.00 h: degustación en la plaza (traer cuencos y cubiertos)



Para niños, mayores, adolescentes, adultos…

