La soupe des chefs Rue des Halles Biarritz

La soupe des chefs

Rue des Halles Les Halles Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous traditionnel avant les fêtes de fin d’année, la soupe des chefs aux Halles de Biarritz rassemblera les plus grands noms de la gastronomie basque pour une noble cause. 40 chefs réputés de la région, dont certains étoilés concocteront gracieusement leurs meilleures soupes, proposés à emporter.

En achetant une soupe, chacun pourra contribuer à apporter un peu de réconfort et de soutien aux enfants en grande souffrance de notre région.

Cet évènement organisée par le Club Kiwanis Anglet Biarritz Océan, est parrainé par le célèbre Christian Constant. .

Rue des Halles Les Halles Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

