La Soupe des Chefs Place Alexandre Godart Châlons-en-Champagne

La Soupe des Chefs

Place Alexandre Godart Marché Couvert Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 08:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Tout public

Le Lions Club Châlons Vinetz organise la Soupe des Chefs de Frederique.

23 soupes réalisées par 23 restaurateurs et traiteurs.

8h-13h Sous le marché couvert

10h-20h Sur le marché de Noël, rue de Marne

Au profit de la fondation Alzheimer. .

Place Alexandre Godart Marché Couvert Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 6 89 42 44 87

English : La Soupe des Chefs

L’événement La Soupe des Chefs Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne