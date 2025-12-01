La Soupe des Chefs Place Alexandre Godart Châlons-en-Champagne
Place Alexandre Godart Marché Couvert Châlons-en-Champagne Marne
Début : 2025-12-13 08:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
Le Lions Club Châlons Vinetz organise la Soupe des Chefs de Frederique.
23 soupes réalisées par 23 restaurateurs et traiteurs.
8h-13h Sous le marché couvert
10h-20h Sur le marché de Noël, rue de Marne
Au profit de la fondation Alzheimer. .
Place Alexandre Godart Marché Couvert Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 6 89 42 44 87
