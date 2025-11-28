La soupe des chefs Concarneau
La soupe des chefs
Place Jean Jaurès Concarneau Finistère
Début : 2025-11-28 09:00:00
fin : 2025-11-28 13:00:00
2025-11-28
Mijotée par les chefs des restaurants
– La Coquille (coco)
– La Verrière ( Dubarry)
– Le Chantier (Chou-Fleur)
– Les Jardins d’Angelina (surprise ! )
– L’Otentik à Rosporden ( Pot au feu)
– Chez Gustave (Potimarron)
– Pomme de Reinette (Tomate Carotte)
5€ le pot de 0.45L au profit du CMPI de l’hôpital de Concarneau (santé mentale)
Sur réservation au 06 83 37 09 05 ou au 06 76 11 09 57 .
Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 76 11 09 57
