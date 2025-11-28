La soupe des chefs Concarneau

La soupe des chefs

Place Jean Jaurès Concarneau Finistère

Début : 2025-11-28 09:00:00

fin : 2025-11-28 13:00:00

2025-11-28

Mijotée par les chefs des restaurants

– La Coquille (coco)

– La Verrière ( Dubarry)

– Le Chantier (Chou-Fleur)

– Les Jardins d’Angelina (surprise ! )

– L’Otentik à Rosporden ( Pot au feu)

– Chez Gustave (Potimarron)

– Pomme de Reinette (Tomate Carotte)

5€ le pot de 0.45L au profit du CMPI de l’hôpital de Concarneau (santé mentale)

Sur réservation au 06 83 37 09 05 ou au 06 76 11 09 57 .

Place Jean Jaurès Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 76 11 09 57

