La soupe des chefs de la Presqu’île La Baule-Escoublac samedi 25 octobre 2025.

Marché de la Baule La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25 2025-10-26

Le temps d’un week-end, Le Lions Club de la Côte d’Amour est présent au marché centrale de la Baule et au marché de Lajarrige.

Des soupes seront vendues sur le marché, au profit des enfants du Liban.

20 chef(fe)s ont participé à la soupe. .

Marché de la Baule La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 61 48 38 jacquesboulay98@free.fr

