La Soupe des Chefs

Centre Leclerc Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 09:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Ventes de Soupe des Chefs préparées et stérilisées par les restaurateurs du Pays Granvillais pour l’insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap.

Retrouvez nous également les samedi 29 novembre et 13 décembre

– Vente Marché couvert Granville et galerie Intermarché à Saint-Pair-sur-Mer de 8h30 à 13h. .

Centre Leclerc Granville 50400 Manche Normandie +33 6 34 46 16 96 jeanclaude-briard@orange.fr

English : La Soupe des Chefs

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Soupe des Chefs Granville a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Granville Terre et Mer