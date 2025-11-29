La Soupe des Chefs Rue Ernest Lefrant Granville
La Soupe des Chefs Rue Ernest Lefrant Granville samedi 29 novembre 2025.
La Soupe des Chefs
Rue Ernest Lefrant Marché couvert et galerie Intermarché Saint-Pair-sur-Mer Granville Manche
Début : 2025-11-29 08:30:00
fin : 2025-11-29 13:00:00
2025-11-29 2025-12-13
Ventes de Soupe des Chefs préparées et stérilisées par les restaurateurs du Pays Granvillais pour l’insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap.
– Vente Marché couvert Granville et galerie Intermarché à Saint Pair sur mer .
Rue Ernest Lefrant Marché couvert et galerie Intermarché Saint-Pair-sur-Mer Granville 50400 Manche Normandie +33 6 34 46 16 96 jeanclaude-briard@orange.fr
