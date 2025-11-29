La Soupe des Chefs Rue Ernest Lefrant Granville

La Soupe des Chefs

Rue Ernest Lefrant Marché couvert et galerie Intermarché Saint-Pair-sur-Mer Granville Manche

Début : 2025-11-29 08:30:00

fin : 2025-11-29 13:00:00

2025-11-29 2025-12-13

Ventes de Soupe des Chefs préparées et stérilisées par les restaurateurs du Pays Granvillais pour l’insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap.

– Vente Marché couvert Granville et galerie Intermarché à Saint Pair sur mer .

Rue Ernest Lefrant Marché couvert et galerie Intermarché Saint-Pair-sur-Mer Granville 50400 Manche Normandie +33 6 34 46 16 96 jeanclaude-briard@orange.fr

