La Soupe des Chefs Port vieux La Ciotat

La Soupe des Chefs

Samedi 20 décembre 2025 de 15h à 22h. Port vieux Place de l’Escalet La Ciotat Bouches-du-Rhône

Venez nombreux pour soutenir cette belle cause, goûter à de délicieuses soupes faites maison, et profiter d’une ambiance festive et solidaire !

Le Lions Club, en collaboration avec les chefs locaux, vous attend pour une expérience unique, mêlant solidarité, convivialité et gastronomie. L’événement est gratuit, et tout le monde est le bienvenu !



L’objectif de La Soupe des Chefs est de réunir des chefs locaux qui s’associeront pour préparer et offrir une soupe chaude et savoureuse. Un véritable moment de générosité et de solidarité, où chacun peut contribuer à aider ceux qui en ont besoin, tout en partageant un moment chaleureux autour de la gastronomie locale.



Venez les choisir et les récupérer entre 15h et 22h. A déguster sur place ou à emporter. .

Port vieux Place de l’Escalet La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 27 80 96

English :

Come one, come all to support this great cause, taste delicious home-made soups and enjoy a festive, supportive atmosphere!

