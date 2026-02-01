La Soupe des Chefs TARBES Tarbes

La Soupe des Chefs

Place du Marché Brauhauban Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le Lions Club Tarbes Las Néous organise une vente de soupe préparée par des chefs locaux.

Les plus gourmands pourront faire le plein de bonne soupe ! Cette année encore de nombreux chefs ont accepté de préparer bénévolement plusieurs litres de soupe à emporter.

Il y en aura pour tous les goûts, des recettes traditionnelles et classiques mais aussi d’autres plus originales.

Comme chaque année, les bénéfices seront reversés à des œuvres sociales et humanitaires.

22 chefs en cuisine Asia Chez Marcel Golf des Tumulus La Cantine des Halles La Mamma La Vieille Auberge L’Aéropostale L’Amuse Bouche L’Aragon Le Bouchon Le Grand Vert Le Louvre Le Monocle L’Empreinte Les Galopins Les Singes Gourmands Les Tables du Lys Les Tables Gourmandes L’Europe Popote Terrasse Gourmande Volfoni

> Soupe à emporter 6€/litre (dans la limite des stocks disponibles)

.

Place du Marché Brauhauban Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie tarbavelo65@gmail.com

English :

The Lions Club Tarbes Las Néous is organizing a soup sale prepared by local chefs.

Gourmets will be able to fill up on good soup! Once again this year, a number of chefs have volunteered to prepare several liters of soup to take away.

There will be something for every taste, from traditional and classic recipes to more original ones.

As every year, profits will be donated to social and humanitarian causes.

22 chefs in the kitchen: Asia Chez Marcel Golf des Tumulus La Cantine des Halles La Mamma La Vieille Auberge L?Aéropostale L?Amuse Bouche L?Aragon Le Bouchon Le Grand Vert Le Louvre Le Monocle L?Empreinte Les Galopins Les Singes Gourmands Les Tables du Lys Les Tables Gourmandes L?Europe Popote Terrasse Gourmande Volfoni

> Takeaway soup: 6/liter (while stocks last)

