La Source en fête Gennes-Val-de-Loire

Début : 2025-10-12 14:00:00

fin : 2025-10-12 17:30:00

2025-10-12

Venez célébrer les 10 ans de l’association La Source Garouste-Ligérienne en partageant un moment festif et convivial.

Tout au long de l’après-midi

-« La caravane du cirque Pivoine » avec Thomas Carabistouille,

-atelier marques-pages avec l’illustratrice Myriam Nion, Land’Art avec le collectif Patin Couffin etc.,

-Création d’étoile en osier avec l’artiste Karelle Couturier,

-Tampon encreur grenouille avec l’artiste Angie Roa Bancarel,

-Maquillage artistique avec l’illustratrice Nina Faustine,

-Bar à Mômes, vente de gâteaux et bar à sirop.

-14h Ogourki Orchestra musique des Balkans et d’Europe de l’Est.

-15h30 « En liberté » de Thomas Carabistouille.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 12 octobre 2025 de 14h à 17h30. .

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 73 03 12 23 marie.thorigne@lasourcegarouste.fr

English :

Come and celebrate the 10th anniversary of the La Source Garouste-Ligérienne association by sharing a festive and convivial moment.

German :

Feiern Sie das 10-jährige Bestehen des Vereins La Source Garouste-Ligérienne mit einem festlichen und geselligen Moment.

Italiano :

Venite a festeggiare il 10° anniversario dell’associazione La Source Garouste-Ligérienne condividendo un momento di festa e convivialità.

Espanol :

Venga a celebrar el 10º aniversario de la asociación La Source Garouste-Ligérienne compartiendo un momento festivo y de convivencia.

