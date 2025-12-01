La Source menu de Noël 2025 Plage de la Source Pornic

La Source menu de Noël 2025

Plage de la Source Centre de Thalassothérapie Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 19:00:00

fin : 2025-12-24 21:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Pour un soir de fête, offrez-vous un menu raffiné au restaurant La Source à la Thalasso de Pornic !



MENU

Trois mises en bouche

Cromesquis d’artichaut à la truffe

Huître grillée purée d’échalotes grises et gel vinaigre de framboise

Foie gras de canard à la vanille fumée

(Accompagnées d’une flûte de champagne)

—

Pour continuer

Fine tartelette à l’esturgeon et spiruline

Ballotine de chapon fermier aux marrons, sauce foie gras et gnocchis à la farine de sarrasin bio

Bûche de noël au chocolat Guanaja 70%

—

Enfin

Macaron au champagne

Pâte de fruits pomme-yuzu maison

Orangette

.

Plage de la Source Centre de Thalassothérapie Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16 info.resa@thalassopornic.com

English :

For a festive evening, treat yourself to a refined menu at the La Source restaurant at the Thalasso de Pornic!

L’événement La Source menu de Noël 2025 Pornic a été mis à jour le 2025-12-10 par I_OT Pornic