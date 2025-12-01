La Source menu de Noël 2025 Plage de la Source Pornic
La Source menu de Noël 2025 Plage de la Source Pornic mercredi 24 décembre 2025.
La Source menu de Noël 2025
Plage de la Source Centre de Thalassothérapie Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 19:00:00
fin : 2025-12-24 21:00:00
Date(s) :
2025-12-24
Pour un soir de fête, offrez-vous un menu raffiné au restaurant La Source à la Thalasso de Pornic !
MENU
Trois mises en bouche
Cromesquis d’artichaut à la truffe
Huître grillée purée d’échalotes grises et gel vinaigre de framboise
Foie gras de canard à la vanille fumée
(Accompagnées d’une flûte de champagne)
—
Pour continuer
Fine tartelette à l’esturgeon et spiruline
Ballotine de chapon fermier aux marrons, sauce foie gras et gnocchis à la farine de sarrasin bio
Bûche de noël au chocolat Guanaja 70%
—
Enfin
Macaron au champagne
Pâte de fruits pomme-yuzu maison
Orangette
.
Plage de la Source Centre de Thalassothérapie Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16 info.resa@thalassopornic.com
English :
For a festive evening, treat yourself to a refined menu at the La Source restaurant at the Thalasso de Pornic!
L’événement La Source menu de Noël 2025 Pornic a été mis à jour le 2025-12-10 par I_OT Pornic